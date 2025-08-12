JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tren Baru! Bimbel TKA Laris Manis Jelang Seleksi Masuk PTN

Tren Baru! Bimbel TKA Laris Manis Jelang Seleksi Masuk PTN

Selasa, 12 Agustus 2025 – 19:47 WIB
Tren Baru! Bimbel TKA Laris Manis Jelang Seleksi Masuk PTN - JPNN.com Jatim
Direktur Utama Genza Education Syamsul Maarif. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Minat pelajar mengikuti bimbingan belajar (bimbel) untuk persiapan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) meningkat signifikan sejak diberlakukannya Tes Kompetensi Akademik (TKA) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT).

Direktur Utama Genza Education Syamsul Maarif mengatakan TKA menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan tersebut.

“Tes Kemampuan Akademik ini positif karena menjadi validator nilai rapor. Kalau nilai rapor bagus, tetapi nilai TKA jelek, itu akan memengaruhi pertimbangan PTN dalam seleksi jalur SNBP,” ujar Syamsul, Selasa (12/8).

Baca Juga:

Sejak TKA diberlakukan, animo siswa mengikuti program persiapan meningkat tajam.

“Beberapa center kami yang dulu sulit mencapai 100 siswa, sejak Juli kemarin sudah ada yang mencapai di atas 300 siswa. Ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan TKA, baik secara materi, psikologi, maupun teknis,” ungkapnya.

Program bimbel TKA di Genza Education dibagi dua fase. Fase pertama, Juli–November 2025, fokus pada persiapan TKA untuk siswa kelas 12 dengan modul, evaluasi, dan pendampingan sesuai model soal terbaru.

Baca Juga:

Fase kedua, Desember 2025–April 2026, difokuskan pada persiapan UTBK SNBT.

Selain pembelajaran, Genza Education menyediakan layanan konsultasi bagi siswa dan orang tua.

Minat siswa ikut bimbel masuk PTN melonjak sejak Tes Kompetensi Akademik (TKA) diberlakukan di SNBP dan SNBT. Berikut data, biaya, dan strategi persiapannya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   bimbel tka bimbel masuk ptn tka snbp snbt utbk 2026 persiapan masuk ptn berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU