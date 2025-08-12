Tren Baru! Bimbel TKA Laris Manis Jelang Seleksi Masuk PTN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Minat pelajar mengikuti bimbingan belajar (bimbel) untuk persiapan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) meningkat signifikan sejak diberlakukannya Tes Kompetensi Akademik (TKA) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT).

Direktur Utama Genza Education Syamsul Maarif mengatakan TKA menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan tersebut.

“Tes Kemampuan Akademik ini positif karena menjadi validator nilai rapor. Kalau nilai rapor bagus, tetapi nilai TKA jelek, itu akan memengaruhi pertimbangan PTN dalam seleksi jalur SNBP,” ujar Syamsul, Selasa (12/8).

Sejak TKA diberlakukan, animo siswa mengikuti program persiapan meningkat tajam.

“Beberapa center kami yang dulu sulit mencapai 100 siswa, sejak Juli kemarin sudah ada yang mencapai di atas 300 siswa. Ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan TKA, baik secara materi, psikologi, maupun teknis,” ungkapnya.

Program bimbel TKA di Genza Education dibagi dua fase. Fase pertama, Juli–November 2025, fokus pada persiapan TKA untuk siswa kelas 12 dengan modul, evaluasi, dan pendampingan sesuai model soal terbaru.

Fase kedua, Desember 2025–April 2026, difokuskan pada persiapan UTBK SNBT.

Selain pembelajaran, Genza Education menyediakan layanan konsultasi bagi siswa dan orang tua.