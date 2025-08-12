Founder Indonesia Light House IT di Apple Inc Motivasi Siswa OSIS Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jatim menghadirkan Founder Yayasan Indonesia Light House Profesional IT di Apple Inc Ari sufiati sebagai narasumber utama dalam forum Dialog Inspirasi bertema From Classroom to Global Stage, Your Leadership Start Now.

Ari berbagi pengalaman hidup di Amerika Serikat dan perjalanan kariernya hingga mendirikan yayasan di Apple Inc. Dia menekankan pentingnya membangun mindset dan percaya diri bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin.

“Tantangan terbesar kita adalah kurang percaya diri. Saat dihadapkan pada dunia internasional, banyak yang khawatir grammar salah atau logat daerah terlalu kental. Padahal orang dari Prancis, Jerman, dan negara lain juga punya aksen sendiri,” kata Ari, Selasa (12/8).

Dia mendorong siswa untuk memiliki mimpi besar, tetapi memulainya dari langkah kecil.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai (kanan) saat memberikan motivasi kepada pelajar OSIS dalam forum Dialog Inspirasi bertema From Classroom to Global Stage, Your Leadership Start Now di Dinas Pendidikan Jatim, Selasa (12/8). Foto: Dok. Dindik Jatim

“Harus confidence, dream big, dan start small and do it now (mulai dari yang kecil dan lakukan sekarang),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan pendidikan tak hanya diperoleh di sekolah, tetapi juga dari pengalaman hidup.