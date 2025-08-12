JPNN.com

Geger, Wanita Setengah Telanjang Ditemukan Tewas di Kawasan Wisata Gua Lawa Ponorogo

Selasa, 12 Agustus 2025 – 16:09 WIB
Polisi mengevakuasi jenazah wanita dengan kondisi setengah telanjang di kawasan wisata Gua Lawa Kabupaten Ponorogo, Selasa (12/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Warga Kecamatan Sampung digegerkan dengan penemuan jenazah di kawasan wisata Gua Lawa Kabupaten Ponorogo, Selasa (12/8).

Korban yang diketahui berjenis kelamin perempuan tersebut tidak diketahui identitasnya.

Mirisnya, dia ditemukan dalam kondisi setengah telanjang dengan luka di kepalanya.

Pemilik lahan bernama Samin mengatakan sehari sebelum ditemukan tak bernyawa, pihaknya tidak menemukan adanya jenazah korban.

“Korban bukan warga sekitar, usianya masih muda. Ditemukan dengan luka di kepala,” kata Samin.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ponorogo mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengetahui pasti penyebab tewasnya korban.

“Kami masih menunggu hasil forensik. Namun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam di tubuh korban.

Saat ini, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Harjono Ponorogo untuk keperluan visum. (mcr23/jpnn)

Jenazah perempuan ditemukan di kawasan wisata Gua Lawa Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kondisinya setengah telanjang dan ada luka lebam ditubuh

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

