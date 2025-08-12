Cegah Kanker Serviks, Pemkot Surabaya Optimalkan Imunisasi HPV Gratis Siswa SD-SMP

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana ceria terlihat di SD Al Hikmah, SDIT Al Ghilmani, dan SD Darul Ulum pada Senin (11/8) siang.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Rini Indriyani hadir langsung untuk menyemangati para siswa yang mengikuti Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Sebelum jarum suntik menyentuh kulit, Bunda Rini menunduk, tersenyum, dan berbicara lembut kepada anak-anak agar tidak takut.

Dia juga memantau satu per satu proses pemeriksaan gigi, mata, serta kesehatan umum yang dilakukan tenaga medis di sekolah.

"Imunisasi ini penting untuk daya tahan tubuh anak sampai dewasa. Saya mohon dukungan semua orang tua agar anak-anak kami tumbuh sehat," kata Bunda Rini.

Program BIAS tahun ini digelar serentak di seluruh Surabaya dengan sasaran siswa kelas 1, 2, dan 5 SD/MI, serta siswi kelas 9 SMP.

Jenis imunisasi yang diberikan meliputi Measles-Rubella (MR), Difteri-Tetanus (DT), Tetanus-Difteri (Td), dan khusus untuk anak perempuan kelas 5 SD dan 9 SMP, vaksin Human Papillomavirus (HPV) untuk mencegah kanker leher rahim.

“Alhamdulillah, vaksin HPV yang dulu mahal kini difasilitasi pemerintah pusat gratis,” ungkapnya.