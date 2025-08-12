Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Gerimis, Sore-Malam Berawan & Berangin
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (12/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi hingga sore berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngantang, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya berawan.
Siangnya Jabung dan Poncokusumo berangin. Kawasan lainnya berawan.
Sorenya Ampelgading, Dau, Jabung, Karangploso, dan Pujon berangin. Kawasan lainnya berawan.
Malamnya Ampelgading, Bululawang, Dau, Karangploso, Pakisaji, dan Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Cerah berawan hingga gerimis mengguyur sejumlah kawasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News