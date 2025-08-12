Cuaca Jawa Timur 12 Agustus 2025, Pagi & Siang Gerimis, Sore-Malam Cerah-Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (12/8).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Magetan, Mojokerto, Ngawi, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Banyuwangi, Kota Batu, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Jember, Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)