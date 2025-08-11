Tragis! Balita di Ngawi Tertabrak Mobil Keluarga di Halaman Rumah

jatim.jpnn.com, NGAWI - Insiden tragis terjadi di Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Senin (11/8) siang.

Seorang balita perempuan berinisial AE meninggal dunia setelah tertabrak mobil pikap milik keluarganya sendiri.

Peristiwa bermula ketika mobil pikap pengangkut ayam milik orang tua korban selesai dicuci di halaman rumah.

Pengemudi ialah Aries Diantoro Putra (31) yang merupakan karyawan sekaligus kerabat keluarga hendak memindahkan kendaraan tersebut.

Kepala Dusun setempat Aryanto Adi mengatakan saat mobil mulai dilajukan, korban yang sedang bermain di depan kendaraan tidak terlihat oleh pengemudi.

“Korban adalah anak pemilik usaha ayam. Saat mobil bergerak, dia berada tepat di depannya,” jelas Aryanto.

Benturan tersebut membuat korban mengalami luka serius. Dia sempat dilarikan ke Puskesmas Karangjati, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Jenazah kemudian dibawa ke RSUD dr Soeroto Ngawi untuk visum dan pemeriksaan lebih lanjut.