Roblox Dilarang Dimainkan, Wali Kota Eri Ajak Pelajar Bijak Pilih Game Online

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang melarang permainan Roblox untuk siswa sekolah dasar (SD).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau para pelajar agar lebih bijak dan selektif dalam memilih game online.

Eri menilai tidak semua game online berdampak buruk. Menurutnya, sejumlah game justru dapat merangsang kreativitas dan melatih imajinasi anak.

"Kalau game-nya positif, itu bisa melatih imajinasi dan berpikir cepat, yang penting kita lihat dulu kontennya seperti apa," kata Eri, Senin (11/8).

Terkait larangan Roblox, dia menyatakan Pemkot Surabaya akan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu juga meminta Dinas Pendidikan untuk menginformasikan secara luas ke sekolah-sekolah, agar pesan bijak memilih game online tersampaikan kepada siswa.

Pembatasan itu juga bertujuan mencegah interaksi anak dengan pihak-pihak tak dikenal yang berpotensi memberikan pengaruh buruk.

"Kami harus antisipasi, jangan sampai anak diajak melakukan hal yang tidak baik oleh orang yang tidak dikenal di dunia maya," ujarnya.