JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Roblox Dilarang Dimainkan, Wali Kota Eri Ajak Pelajar Bijak Pilih Game Online

Roblox Dilarang Dimainkan, Wali Kota Eri Ajak Pelajar Bijak Pilih Game Online

Senin, 11 Agustus 2025 – 15:03 WIB
Roblox Dilarang Dimainkan, Wali Kota Eri Ajak Pelajar Bijak Pilih Game Online - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang melarang permainan Roblox untuk siswa sekolah dasar (SD).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau para pelajar agar lebih bijak dan selektif dalam memilih game online.

Eri menilai tidak semua game online berdampak buruk. Menurutnya, sejumlah game justru dapat merangsang kreativitas dan melatih imajinasi anak.

Baca Juga:

"Kalau game-nya positif, itu bisa melatih imajinasi dan berpikir cepat, yang penting kita lihat dulu kontennya seperti apa," kata Eri, Senin (11/8).

Terkait larangan Roblox, dia menyatakan Pemkot Surabaya akan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu juga meminta Dinas Pendidikan untuk menginformasikan secara luas ke sekolah-sekolah, agar pesan bijak memilih game online tersampaikan kepada siswa.

Baca Juga:

Pembatasan itu juga bertujuan mencegah interaksi anak dengan pihak-pihak tak dikenal yang berpotensi memberikan pengaruh buruk.

"Kami harus antisipasi, jangan sampai anak diajak melakukan hal yang tidak baik oleh orang yang tidak dikenal di dunia maya," ujarnya.

Wali Kota Eri memberikan imbauan kepada siswa SD agar bijak dalam memilih game online untuk dimainkan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Kota Surabaya larangan bermain roblox roblox game roblox

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU