Cuaca Malang Hari Ini, Pagi & Siang Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (11/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sore sampai malam cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kasembon gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.