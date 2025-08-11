Cuaca Jawa Timur 11 Agustus 2025, Pagi-Sore Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (11/8).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Jember, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Kota Probolinggo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo gerimis. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.