Lupa Mematikan Kompor, Rumah di Pabean Cantikan Surabaya Kebakaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah di Jalan Semut IV Nomor 16, Kelurahan Pabean Cantikan, Kecamatan Bongkaran, Surabaya, Minggu (10/8).

Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerima laporan insiden itu pukul 13.52 WIB dari warga bernama Ida.

Hanya satu menit setelah menerima laporan, unit pemadam berangkat ke lokasi dan tiba pukul 13.58 WIB.

“Tim langsung melakukan pemadaman dan api pokok berhasil dipadamkan pukul 14.00 WIB. Pembasahan selesai dan kondisi dinyatakan aman pukul 14.24 WIB,” kata Wasis.

Sebanyak empat unit tempur dan lima unit tim rescue dikerahkan, terdiri dari dua unit tempur Rayon 1 Pasar Turi, satu unit tempur Pos Pegirian, satu unit tempur Rayon 2 Tambakrejo, serta lima unit tim rescue.

Luas keseluruhan bangunan mencapai 8 x 12 meter, dengan bagian yang terbakar seluas 2 x 3 meter.

“Kebakaran dipicu kelalaian, lupa mematikan kompor sehingga elpiji menyambar lemari dan atap,” ujarnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemilik rumah diketahui bernama Mat Hasan.