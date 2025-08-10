JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Sambut HUT RI, LDII Jatim Kerahkan 500 Sukarelawan Bersihkan Sampah di Sungai

Sambut HUT RI, LDII Jatim Kerahkan 500 Sukarelawan Bersihkan Sampah di Sungai

Minggu, 10 Agustus 2025 – 18:00 WIB
Sambut HUT RI, LDII Jatim Kerahkan 500 Sukarelawan Bersihkan Sampah di Sungai - JPNN.com Jatim
Sebanyak 500 sukarelawan dari warga LDII Jatim melakukan kerja bakti massal di bantaran Sungai Kali Tebu, Tanah Merah, Kenjeran, Surabaya, Minggu (10/8). Foto: Dok. LDII Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut HUT ke-80 RI, DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jatim menggelar kerja bakti massal di bantaran Sungai Kali Tebu, Tanah Merah, Kenjeran, Surabaya, Minggu (10/8).

Aksi ini bagian dari program nasional Kerja Bersama Bakti untuk Negeri yang diinisiasi DPP LDII.

Sebanyak 500 warga LDII dari lima kecamatan di Surabaya ikut ambil bagian, yakni Kenjeran, Bulak, Tambaksari, Simokerto, dan Semampir.

Baca Juga:

Mereka membersihkan sampah, memangkas rumput liar, hingga memasang portal sampah di bantaran sungai.

“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan aksi nyata. Gotong royong ini bentuk kontribusi kami untuk bangsa dan lingkungan,” kata Ketua DPW LDII Jatim KH Moch Amrodji Konawi.

Dia menyatakan lokasi Kali Tebu dipilih karena kondisinya masih sering dipenuhi sampah. Harapannya, kerja bakti ini memicu kesadaran warga menjaga kebersihan.

Baca Juga:

Kegiatan ini juga diisi edukasi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menurut LDII, lingkungan bersih menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman.

Acara mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Polsek dan Koramil Kenjeran, Ketua MUI Kecamatan Kenjeran, serta pengurus RT/RW.

LDII Jatim menggelar kerja bakti massal di Kali Tebu Surabaya menyambut HUT ke-80 RI.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   LDII Jatim kerja bakti massal bersih-bersih sungai HUT ke-80 RI kali tebu surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU