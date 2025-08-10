Sambut HUT RI, LDII Jatim Kerahkan 500 Sukarelawan Bersihkan Sampah di Sungai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut HUT ke-80 RI, DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jatim menggelar kerja bakti massal di bantaran Sungai Kali Tebu, Tanah Merah, Kenjeran, Surabaya, Minggu (10/8).

Aksi ini bagian dari program nasional Kerja Bersama Bakti untuk Negeri yang diinisiasi DPP LDII.

Sebanyak 500 warga LDII dari lima kecamatan di Surabaya ikut ambil bagian, yakni Kenjeran, Bulak, Tambaksari, Simokerto, dan Semampir.

Mereka membersihkan sampah, memangkas rumput liar, hingga memasang portal sampah di bantaran sungai.

“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan aksi nyata. Gotong royong ini bentuk kontribusi kami untuk bangsa dan lingkungan,” kata Ketua DPW LDII Jatim KH Moch Amrodji Konawi.

Dia menyatakan lokasi Kali Tebu dipilih karena kondisinya masih sering dipenuhi sampah. Harapannya, kerja bakti ini memicu kesadaran warga menjaga kebersihan.

Kegiatan ini juga diisi edukasi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menurut LDII, lingkungan bersih menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman.

Acara mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Polsek dan Koramil Kenjeran, Ketua MUI Kecamatan Kenjeran, serta pengurus RT/RW.