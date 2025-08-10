Penyebab Toyota Land Cruiser Terbalik di Jalan Ahmad Yani, Pengemudi Diduga Mengantuk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Command Center 112 Surabaya Romi mengungkap kronologi kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Toyota Land Cruiser bernopol M 88 yang terbalik di Jalan Ahmad Yani, Minggu (10/8).

Romi mengatakan kronologi insiden itu bermula dari mobil yang dikemudikan lansia berinisial LW (63) dari arah selatan ke utara (masuk kota). Pengemudi diduga mengantuk dan seketika kaget dan panik salah menginjak pedal.

"Pengemudi mengantuk dan seketika kaget lalu panik. Niatnya hendak mengeram, tetapi pedal gas yang diinjak dan akhirnya laju mobil oleng hingga terbalik," ungkap Romi dalam keterangan tertulis.

Beruntung, dalam insiden itu pengemudi berinisial LW (63) selamat meski mengalami luka ringan.

Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian dari Satpol PP pukul 10.21 WIB.

“Unit Rescue Rayon 4 Wiyung berangkat pukul 10.22 WIB dan tiba di lokasi pukul 10.28 WIB untuk melakukan evakuasi mobil,” ujarnya.

Proses evakuasi berjalan lancar. Mobil direposisi dan situasi dinyatakan kondusif pada pukul 11.14 WIB.

“Setelah itu, kendaraan diderek oleh Dishub menuju unit laka,” jelasnya.