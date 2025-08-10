Alexa Salsabila, Siswi SMAN 1 Sooko Mojokerto Jadi Duta SMA Nasional 2025

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Alexa Salsabila Putri Rahmanto, siswi SMAN 1 Sooko Mojokerto sukses meraih gelar Duta SMA Nasional Puteri 2025. Dia berdampingan dengan David, Duta SMA Nasional Putera asal Sulawesi Utara.

Gelar bergengsi itu diraih Alexa setelah menyisihkan lebih dari 70 finalis dari 38 provinsi. Selain Duta SMA Nasional Puteri dan Putera, ajang ini juga menganugerahkan kategori Duta Terinspiratif, Duta Informatif, Duta Berbakat, dan Duta Adaptif.

Alexa mengaku awalnya mengikuti ajang ini untuk menantang diri sekaligus menyalurkan energi, gagasan, dan karya bagi teman-teman SMA di seluruh Indonesia.

“Lewat ajang ini saya bisa berkontribusi melalui pendidikan, membangun jejaring pelajar, dan menyalakan api perubahan di hati generasi muda,” ujar Alexa, Minggu (10/8).

Seleksi Duta SMA 2025 berlangsung ketat, mulai 7 Mei hingga 11 Juli. Dari tahap administrasi yang diikuti 2.350 peserta, Alexa lolos ke tahap wawancara dan presentasi program, bersaing dengan 276 peserta.

Dia lalu melaju ke pembekalan tingkat nasional yang diikuti 76 peserta, dengan penilaian mencakup observasi sikap, kerja sama, dan adaptasi.

Meski bukan berasal dari provinsi yang kerap diunggulkan, Alexa membangun tiga fondasi untuk meraih gelar ini: komunikasi, wawasan, dan mental.

“Saya rutin melatih public speaking, memperluas pengetahuan tentang isu pendidikan, dan melatih ketenangan agar tampil percaya diri,” kata remaja kelahiran 1 Maret 2009 itu.