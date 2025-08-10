Toyota Land Cruiser Terbalik di Jalan Ahmad Yani, Begini Kondisi Pengemudi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil Toyota Land Cruiser bernopol M 88 terbalik di jalur cepat Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Kimia Farma, Kelurahan Gayungan, Surabaya, Minggu (10/8).

Beruntung, dalam insiden itu pengemudi berinisial LW (63) selamat meski mengalami luka ringan.

Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian dari Satpol PP pukul 10.21 WIB.

“Unit Rescue Rayon 4 Wiyung berangkat pukul 10.22 WIB dan tiba di lokasi pukul 10.28 WIB untuk melakukan evakuasi mobil,” ujarnya.

Proses evakuasi berjalan lancar. Mobil direposisi dan situasi dinyatakan kondusif pada pukul 11.14 WIB.

“Setelah itu, kendaraan diderek oleh Dishub menuju unit laka,” jelasnya.

Pengemudi mengalami abrasi di kaki kanan dan memar di tangan kanan. Tim Gerak Cepat (TGC) Selatan memberikan penanganan medis di lokasi kejadian.

Penanganan insiden ini melibatkan berbagai unsur, antara lain DPKP Kota Surabaya, BPBD Kota Surabaya, Satpol PP, Dinas Perhubungan, DLH, Posko Terpadu Selatan, TGC Selatan, dan Polsek Gayungan. (mcr12/jpnn)