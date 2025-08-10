MBG Digelar di Blitar, Sasar Anak dan Ibu Hamil untuk Generasi Sehat 2045

jatim.jpnn.com, BLITAR - Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar menjadi lokasi sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (6/8).

Program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan stunting dan memperbaiki status gizi nasional.

Kegiatan yang digelar di Gedung Desa Sumberjo itu mengangkat tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia dan diikuti sekitar 300 peserta.

Acara dibuka anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono, dengan menghadirkan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Achmad Kudori, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Adib Al Fikry (via Zoom), serta Kepala Instalasi Gizi RSUD dr Iskak Tulungagung Ratih Puspitaningtyas.

Heru Tjahjono menyatakan MBG adalah langkah strategis yang tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas generasi mendatang.

“Nutrisi bergizi secara konsisten untuk anak usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak,” ujarnya.

Achmad Kudori menjelaskan MBG menjadi program utama Presiden Prabowo dengan sasaran peserta didik PAUD hingga SMA, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program ini juga mendorong ekonomi lokal lewat keterlibatan pelaku usaha pangan dan pembukaan lapangan kerja di sekitar dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, sudah beroperasi satu SPPG di Blitar.