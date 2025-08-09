One Global Capital Ekspansi Besar di Properti Mewah Australia dan Asia Tenggara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - One Global Capital, divisi pengelolaan dana dari Sunito Group Family Office memperluas kiprahnya di industri properti Australia dan Asia Tenggara.

Dalam 12 bulan terakhir, perusahaan ini mencatat sederet pencapaian dengan mengakuisisi dan mengoperasikan sejumlah properti mewah. Fokus investasinya mencakup sektor perumahan, perhotelan, hingga pengembangan kawasan terpadu (mixed-use).

Perusahaan yang dipimpin Iwan Sunito itu menyatakan pihaknya kini menggarap proyek yang bukan hanya mewah, tetapi berkelanjutan dan inovatif.

“Kami ingin menciptakan pengalaman hidup dan menginap yang tak terlupakan bagi para pelanggan kami,” ujar Iwan di Surabaya, Sabtu (9/8).

Iwan mengungkapkan keberhasilan One Global Capital terlihat dari portofolionya yang terus berkembang.

One Global Resorts Green Square – Hotel mewah bintang lima di Zetland, Sydney, dengan suite bergaya apartemen, fasilitas modern, dan akses langsung ke kereta bawah tanah. Hotel ini meraih skor 8,9/10 di Booking.com dan 4/5 di TripAdvisor.

“Desain minimalis Jepang berpadu fasilitas kelas dunia menjadikannya pilihan ideal,” ucap pria peraih penghargaan EY Entrepreneur of the Year dan Urban Taskforce Property Person of the Year itu.

Kemudian One Global Gallery Eastlakes – Pusat gaya hidup dan ritel seluas 3.000 m² yang diluncurkan ulang pada Desember 2024.