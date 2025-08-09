Kecelakaan Maut Motor Vs Mobil di Jalan Ahmad Yani, Pemuda Asal Sidoarjo Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan motor dan mobil terjadi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Sabtu (9/8).

Seorang pemuda berinisial MRA (23) asal Dusun Krembangan, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo dilaporkan tewas di lokasi kejadian.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan kecelakaan maut tersebut terjadi sekitar pukul 13.38 WIB.

Command Center 112 Surabaya menerima laporan kejadian itu lalu menerjunkan tim gabungan ke lokasi untuk bantuan evakuasi.

Saat tiba di lokasi, TGC dan TRC melakukan pengecekan kepada MRA yang merupakan pengendara motor dan dinyatakan meninggal dunia.

“Petugas tiba di lokasi dan mendapati korban sudah tergeletak di tengah pembatas jalan. Setelah dicek Tim Gerak Cepat (TGC) Selatan, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat,” ujar Linda.

Adapun pengemudi mobil berinisial KM (22) warga Winongan, Sidoarjo selamat tanpa luka dan kondisi sadar.

Linda menyebut korban MRA langsung dibawa menuju kamar jenazah RS Bhayangkara menggunakan ambulans Dinas Sosial.