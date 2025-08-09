Gus Lukman Resmi Jabat Wakil Direktur LBH DPP K-SARBUMUSI 2025-2028

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Kader Nahdlatul Ulama (NU) asal Mojokerto Lukman Sugiharto Wijaya, M.H., M.Si., Ph.D., resmi dilantik sebagai Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-SARBUMUSI) masa khidmah 2025-2028.

Pelantikan digelar di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (8/8) pagi.

Prosesi tersebut ditandai dengan pembacaan ikrar yang dipandu Presiden DPP K-SARBUMUSI, H Irham Ali Saifuddin, M.A., dan diikuti seluruh pengurus yang dipimpin Direktur LBH K-SARBUMUSI, Dr. Muhtar Said.

Dalam sambutannya, Gus Lukman mengaku siap mengabdikan diri untuk NU melalui banom-banomnya, termasuk LBH K-SARBUMUSI.

"Sebagai kader NU yang berprofesi sebagai advokat, saya akan terus belajar untuk berkhidmat. Ini bagian dari ikhtiar dan tabarukan," ujarnya.

Sementara itu, Muhtar Said menegaskan pihaknya akan fokus membenahi administrasi organisasi.

"Administrasi akan menjadi legacy bagi akreditasi. Kalau hanya menangani perkara tanpa administrasi yang rapi, itu bukan organisasi, tapi paguyuban," katanya.

Pelantikan tersebut sekaligus menetapkan susunan pengurus LBH DPP K-SARBUMUSI 2025-2028, antara lain: