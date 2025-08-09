Cuaca Jawa Timur 9 Agustus 2025, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (9/8).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Lumajang dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah dan berawan.

Sorenya Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya Jember, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)