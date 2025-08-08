Normalisasi Sungai Kalianak Dikebut Sebelum Masuk Musim Hujan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan percepatan normalisasi Sungai Kalianak agar selesai sebelum musim hujan yang diperkirakan datang pada Desember 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan langkah ini dilakukan untuk mengatasi banjir dengan memulihkan fungsi sungai seperti semula, tanpa bangunan yang menutupinya.

“Kami sadar betul, untuk menghilangkan genangan di wilayah ini, sungai harus dikembalikan ke fungsi aslinya,” ujarnya.

Bangunan yang berdiri di atas badan sungai akan ditertibkan tanpa relokasi karena berada di area terlarang.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Syamsul Hariadi memaparkan bahwa awalnya Sungai Kalianak memiliki lebar sekitar 20 meter, tetapi kini menyempit menjadi hanya dua meter akibat bangunan ilegal.

Panjang sungai yang dinormalisasi mencapai 2,7–3 kilometer.

“Kami harap pekerjaan ini selesai sebelum akhir tahun. Kami kejar-kejaran dengan musim hujan berikutnya,” kata Syamsul.

Sementara itu, Camat Krembangan Harun Ismail menyebut pekerjaan sudah memasuki tahap kedua, yakni penandaan bangunan. Namun, proses di salah satu RT tertunda.