Kondisi Terkini Pemuda Obesitas 150 Kg di Surabaya Setelah Dirujuk ke RSUD Soewandhie
jatim.jpnn.com, SURABAYA - RSUD Soewandhie mengungkapkan kondisi terkini dari pemuda obsitas M Sarif (23) yang dievakuasi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Surabaya karena mengalami sesak napas dan diduga hernia.
Direktur Utama (Dirut) RSUD Soewandhie Surabaya dr Billy Daniel Messakh menjelaskan saat ini kondisi M Syarif sadar. Namun, masih memerlukan perawatan intensif.
Namun, dr Billy belum mengetahui secara pasti penyakit yang diderita M Syarif.
“Maaf saya enggak ikut merawat. Saya belum mengikuti (perkembangan) pasienya. Iya, sadar," kata dr Billy, Jumat (8/8).
Dia mengungkapkan, penanganan Sarif ke depan yakni fokus pada penurunan berat badan.
"Harus diturunkan berat badannya," ungkapnya.
Pemuda obesitas berbobot 150 kilogram itu dievakuasi oleh petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Surabaya, Rabu (6/8). Dia mengalami sesak napas dan diduga hernia sehingga harus dilarikan ke RS Soewandhie Surabaya.
Saat mengevakuasi Sarif, petugas Damkar Surabaya sempat memberikan oksigen dan dituntun jalan perlahan menggunakan bambu. (mcr23/jpnn)
Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha
