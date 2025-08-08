Diduga Kelebihan Muatan, KLM Hasil Karya Bahari Tenggelam di Perairan Karang Jamuang

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kapal Layar Motor (KLM) Hasil Karya Bahari tenggelam di perairan Karang Jamuang Gresik saat perjalanan menuju Sampit, Kalimantan Tengah.

Insiden kecelakaan laut itu tersebar di media sosial, salah satunya TikTok. Dari pantaun sejumlah unggahan kapal kargo tradisional itu diduga kelebihan muatan dan rusak mesin di perairan dangkal.

Kapal tenggelam saat berlayar melintas di Perairan Karang Jamuang dua mil timur laut, dari pengeboran lepas pantai PGN saka, tepatnya pada posisi 06*43’698" LS - 112*42’300" BT Perairan Gresik.

Baca Juga: Korban Hilang Tragedi Tenggelamnya KLM Fajar Lorena Ditemukan Meninggal di Pulau Raas

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Semua ABK dan nakhoda selamat. Namun, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Kasat Polairud Polres Gresik Iptu Arifin menjelaskan kejadian itu terjadi pukul 12.00 WIB, Kamis (7/8). Awalnya sekitar pukul 02.00 WIB, kapal yang dinakhodai Arifin Yada (52) berangkat dari Pelabuhan Gresik menuju Pelabuhan Sampit.

Kapal tersebut bermuatan pupuk dolomit sebanyak 550 ton dan drum kosong.

Sekitar pukul 11.00 WIB, saat dalam pelayarannya melintasi perairan Karang Jamuang tiba-tiba kapal diterjang ombak besar sehingga mengakibatkan dinding kapal bocor.

Nakhoda kapal berupaya memutar haluan kembali ke pelabuhan Gresik, tetapi kondisi kapal mulai miring dan tenggelam.