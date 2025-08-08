Wali Kota Eri Buka Kemungkinan Datangkan Gorila ke KBS

JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:37 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka kemungkinan untuk mendatangkan satwa baru yang belum pernah ada di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Hewan tersebut adalah Gorila.

Penambahan satwa ini sebagai salah satu inovasi yang dilakukan untuk tetap mejaga eksistensi KBS sebagai jujukan wisata yang edukatif dan murah.

Namun, Eri menjelaskan perlu kajian mendalam untuk mendatangkan Gorila. Sebab, kondisi iklim yang berbeda juga menjadi pertimbangan.

“Tadi saya bilang, bisa enggak Gorila. Nah, ternyata masih ada kendala teknis sehingga perlu dikaji ulang,” kata Eri seusai meninjau KBS, Jumat (8/8).

Dia mengungkapkan KBS pernah memiliki koleksi Gorila pada tahun 1980-an, tetapi hanya bertahan delapan bulan dan mati.

“Makanya dari Eropa tadi disampaikan ada kajian-kajian lagi harus seperti apa sehingga Gorila itu bisa bertahan di Kota Surabaya. Nanti kami sambil belajar apa yang harus kami siapakan,” jelasnya.

Selain rencana tersebut, KBS ternyata juga bertambah koleksinya dengan dua bayi singa yang lahir pada April, harimau Sumatra, singa putih.

“Kami mendapatkan pinjaman harimau Sumatera dari Maharani Zoo. Kalau sesama kebun binatang biasanya saling meninjam ya,” jelasnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginginkan satwa KBS ditambah, buka opsi mendatangkan Gorila.
