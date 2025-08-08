Hilang Saat Jam Istirahat PAUD, Bocah di Madiun Ditemukan Tewas di Sungai Ngawi

jatim.jpnn.com, MADIUN - Bocah berinisial A asal Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang dilaporkan hilang ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Bengawan Madiun, masuk Desa Banget, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Jumat (8/8).

Jasad A pertama kali ditemukan seorang pemancing pada pukul 10.00 WIB.

Proses evakuasi diwarnai isak tangis dari keluarga korban. Kedua orang tua kandung, sempat pingsan lantaran histeris tak kuasa melihat jenazah anaknya sudah terbujur kaku.

Penemu jenazah Joko Susanto menceritakan kala itu dia merakit alat pancing di pinggir Sungai Bengawan Madiun.

Beberapa saat kemudian Joko melihat ada sesosok jenazah di tengah-tengah arus air.

“Saya perhatikan seksama ternyata benar, jasad anak kecil pakai baju kuning, posisi tengkurap, tidak kelihatan kakinya,” ujar Joko.

Warga Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi itu bergegas melaporkannya ke petugas terkait, yang kebetulan sedang ikut mencari keberadaan korban.

Kapolsek Sawahan AKP Yunus Kurniawan menjelaskan jenazah ditemukan berjarak 5 kilometer, dari titik hilangnya korban, yang dilaporkan pada Kamis (7/8).