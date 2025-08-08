Resmikan PLTS Atap, Museum SBY*Ani Jadi Pionir Energi Bersih di Ruang Budaya

jatim.jpnn.com, PACITAN - Museum dan Galeri SBY*ANI di Pacitan kini punya wajah baru. Bukan hanya menyimpan jejak sejarah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), museum ini resmi menjadi pionir edukasi energi terbarukan lewat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, Jumat (8/8).

PLTS berkapasitas 239,2 kWp itu dikerjakan PT Daya Mas Agra Sejahtera (Dian Solar), anak usaha Sinar Mas di sektor energi dan infrastruktur. Sebanyak 416 panel surya terpasang di atap museum, mampu memproduksi 328.000 kWh energi bersih per tahun.

Jumlah itu setara pengurangan emisi karbon 262 ton karbon dioksida atau manfaat ekologis seperti menanam hampir 12.000 pohon per tahun.

Wakil Menteri ATR/BPN yang juga Direktur Eksekutif Museum SBY*ANI Ossy Dermawan menyatakan langkah ini sebagai bentuk nyata peran museum di tengah krisis iklim.

“Museum sebagai institusi publik harus relevan dengan tantangan zaman, salah satunya isu perubahan iklim,” kata Ossy.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang hadir dalam peresmian menilai kapasitas PLTS Atap di museum ini cukup besar dan bisa menjadi inspirasi.

“Pacitan sudah dikenal sebagai destinasi ekowisata. Kehadiran PLTS Atap bisa menjadi magnet baru bagi wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Managing Director Sinar Mas Ferry Salman menyebut proyek ini sejalan dengan target bauran energi nasional 23 persen pada 2025.