Wali Kota Eri Minta Jajaran KBS Tingkatkan Inovasi untuk Pertahankan Eksistensi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajaran Kebun Binatang Surabaya (KBS) membuat inovasi yang menarik guna menjaga eksistensi.

Inovasi itu bisa berupa penambahan wahana baru atau koleksi satwa baru yang dimungkinkan dirawat di KBS. Terbaru, KBS akan punya wahana Rabbit in Wonderland yang akan diresmikan dan dibuka pada Minggu (10/8).

Kemudian Eri mengusulkan agar menjaga minat pengunjung, tema dari wahana imersif dan lainnya akan diganti secara berkala setiap lima hingga enam bulan sekali.

“Saya mengusulkan agar area tangga menuju lantai dua juga dilengkapi dengan konten imersif untuk menarik lebih banyak pengunjung,” kata Eri seusai meninjau KBS, Jumat (8/8).

Dalam waktu dekat, KBS akan meluncurkan wahana baru bernama Rabbit in Wonderland pada 10 Agustus 2025. Wahana ini memungkinkan pengunjung, khususnya anak-anak untuk berinteraksi langsung dengan berbagai jenis kelinci.

"Kami juga berencana menambah permainan seperti flying fox kecil yang terhubung dengan Rabbit in Wonderland. Ini berdasarkan hasil survei yang menunjukkan minat masyarakat," imbuhnya.

Terkait koleksi satwa, Wali Kota Eri menyatakan secara umum kondisi satwa di KBS sehat. Dia juga membeberkan upaya KBS dalam melakukan pertukaran satwa.

“Kami meminjam harimau Sumatra dari Maharani Zoo dan mendapatkan singa putih. Hal ini menjadi bagian dari upaya KBS untuk memperkaya koleksi,"jelasnya.