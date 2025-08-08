2 Bayi Singa Hasil Breeding indukan Afrika Lahir di Kebun Binatang Surabaya

JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 14:37 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau dua bayi singa dari indukan Afrika lahir di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jumat (8/8). Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua bayi singa dari indukan Afrika lahir di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Kelahirannya menambah daftar jumlah satwa.

Kedua anak singa itu lahir pada 8 April 2025 dengan jenis kelamin jantan dan betina. Saat ini, keduanya masih belum bisa dipertontokan kepada para pengunjung. Sebab, masih diperlukan adaptasi pengenalan lingkungan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kelahiran dua anak singa itu diharapkan bisa menambah daya tarik pengunjung.

“Saat ini, dia masih latihan diperkenalkan dengan beberapa kondisi. Nanti ketika sudah terlatih, mungkin bisa diadakan program foto bersama dengan singa,” kata Eri, Jumat (8/8).

Eri mengatakan kelahiran dua anak singa itu adalah bagian dari inovasi yang bisa dilakukan KBS  agar tetap eksis.

“Kalau kami lihat di tempat yang lainnya bisa befoto dengan binatangnya. Ini tengah disiapkan oleh teman-teman atau jajaran KBS dan semoga bisa,” jelasnya.

Eri mengatakan nama kedua bayi singa itu akan diumumkan tepat pada 10 Agustus sekaligus pembukaan wahana baru.

“Nanti pas peresmian akan diumumkan wahana baru,” katanya.

Dua anak singa hasil breeding tambah koleksi baru di Kebun Binatang Surabaya
