DPRD Situbondo Apresiasi Respons Cepat Pemkab Usulkan Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah setempat dengan mengusulkan semua tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

“Mas Bupati sangat responsif terhadap para honorer, kami apresiasi langkah pemerintah daerah mengusulkan semua tenaga honorer diangkat statusnya menjadi PPPK paruh waktu,” ujar anggota Komisi IV DPRD Situbondo Janur Sasra Ananda, Kamis (7/8).

Sebelumnya, dia mendorong pemerintah daerah setempat segera ribuan tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu seiring informasi dari media sosial pengusulan paling akhir tanggal 20 Agustus 2025.

"Saya mendapatkan informasi melalui media sosial dan jadwal pengusulan PPPK paruh waktu yang harus dilakukan pemerintah daerah, paling lambat tanggal 20 Agustus. Alhamdulillah ternyata pemda telah mengusulkan," kata Janur.

Terpisah, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM mengusulkan sebanyak 5.886 tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu.

"Kami akan segera mengusulkan semua tenaga honorer (5.886 orang) untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu," kata Rio.

Usulan formasi PPPK paruh waktu ke Kementerian PANRB akan dilakukan sebelum tanggal 20 Agustus 2025.

"Kalau anggarannya sudah ada, tinggal mengusulkan ke Kementerian PANRB. Jadi, kami tunggu informasi dari pemerintah pusat," katanya. (antara/mcr12/jpnn)