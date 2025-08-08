Cellica: Program MBG Bukan Sekadar Gizi, Tetapi Dongkrak Ekonomi Warga

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana dalam acara sosialisasi program MBG di Ballroom Hotel Nusantara, Gambiran, Banyuwangi, Selasa (5/8).

Sosialisasi ini merupakan kerja sama DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta yang antusias menyambut program andalan Presiden Prabowo tersebut.

“Dengan kita mendukung program MBG, banyak manfaat yang didapat masyarakat, terutama jika mereka terlibat aktif dalam dapur sehat,” ujar Cellica.

Cellica mengatakan MBG menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain meningkatkan gizi, program ini membuka banyak lapangan kerja seperti tenaga dapur, pemasok bahan makanan, dan lainnya.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, Cellica mengaku mendukung penuh program MBG. Menurutnya, ini adalah langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.

“Program ini membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi dan memperkuat SDM Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Teguh Suparngadi menyampaikan kehadiran BGN menjadi penguat koordinasi program gizi di pusat dan daerah.