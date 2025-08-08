Cuaca Surabaya Hari ini, Selama Seharian Bakal Cerah & Cerah Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (8/8).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-12 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.

Masyarakat diimbau membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.