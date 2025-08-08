Cuaca Jawa Timur 8 Agustus 2025, Cerah Hingga Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (8/8).

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Kota Batu, Pacitan, dan Pasuruan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu, Kota Malang, Kota Probolinggo, dan Pasuruan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Kota Batu, Kota Malang, Kota Probolinggo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-16 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)