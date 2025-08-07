Mimpi ke Tanah Suci Tak Lagi Sulit, Chatour Travel Tawarkan Biaya Terjangkau

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Chatour Travel melakukan gebrakan besar dalam menyosialisasikan layanan haji dan umrah yang transparan dan terpercaya. Biro perjalanan ibadah ini meluncurkan kampanye pemasangan baliho di 24 kabupaten/kota strategis di Jawa Timur.

Program ini menjadi bagian dari kampanye bertajuk 'Hadir Lebih Dekat, Informasi Lebih Terbuka' yang bertujuan menjangkau masyarakat secara langsung dan membuka akses informasi ibadah haji dan umrah yang mudah, jelas, dan edukatif.

“Pemasangan baliho ini bukan sekadar promosi, tapi bentuk nyata komitmen kami dalam memberi solusi, bukan hanya janji,” ujar Direktur Utama Chatour Travel Khusaini Basir tertulis, Kamis (7/8).

Saat ini, Chatour telah hadir di 21 kabupaten/kota, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Kediri, Jember, hingga wilayah Madura Raya. Target selanjutnya adalah menjangkau 41 kabupaten/kota di seluruh Jatim.

Selain memperluas promosi, Chatour juga telah membangun jaringan kuat dengan lebih dari 360 agen resmi yang tersebar di berbagai wilayah.

Keberadaan agen-agen ini dinilai mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan ibadah haji dan umrah.

Berpengalaman memberangkatkan ribuan jamaah, Chatour dikenal dengan pelayanan solutif dan edukatif, serta mengutamakan kenyamanan jamaah. Selain itu, biro perjalanan ini juga aktif dalam edukasi publik seputar haji dan umrah.

“Baliho yang tersebar bukan hanya media promosi, tetapi jembatan komunikasi kami dengan masyarakat,” jelasnya.