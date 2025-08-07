Indosat Luncurkan Fitur Anti-Spam dan Anti-Scam Berbasis AI

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) meluncurkan fitur baru Anti-Spam dan Anti-Scam berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk melindungi pengguna dari ancaman penipuan digital yang kian marak.

Langkah ini merupakan hasil kolaborasi antara Indosat dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi).

Fitur tersebut dirancang untuk mendeteksi pesan atau panggilan mencurigakan secara real-time dan otomatis, serta memberikan peringatan langsung kepada pelanggan.

“Indosat meyakini bahwa perlindungan digital adalah hak dasar masyarakat Indonesia,” ujar President Director dan CEO Indosat Vikram Sinha, Selasa (5/8).

Menurutnya, teknologi ini dibangun di atas platform AIvolusi5G milik Indosat yang menggabungkan kecanggihan AI dan jaringan 5G. Fitur ini tidak membutuhkan perangkat canggih atau koneksi premium, sehingga bisa diakses seluruh lapisan masyarakat.

Langkah ini juga menjawab tantangan nyata. Data Asia Scam Report 2024 dari Global Anti-Scam Alliance (GASA) menyebut, 65 persen masyarakat Indonesia menerima upaya penipuan setiap minggu. Mulai dari pesan phishing, lowongan kerja palsu, hingga skema investasi bodong.

Fitur ini dikembangkan bersama Tanla, mitra teknologi AI global, serta didukung Mastercard, GSMA, dan GASA.

"Peluncuran ini sebagai bagian dari transformasinya menjadi AI-TechCo, perusahaan berbasis teknologi dan AI yang inklusif," kata Vikram.