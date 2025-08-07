Mendikdasmen Larang Roblox, Dispendik Surabaya Singgung Dampak Negatif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya buka suara terkait imbauan dari Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen), yang melarang game online Roblox.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh mengaku masih menunggu Surat Edaran Larangan Game Roblox dari pusat untuk ditindaklanjuti ke semua sekolah.

“Roblox ini harus sinergi, apalagi soal tanggung jawab pendidikan anak antara sekolah dengan orang tua dan lingkungan,” ujar Yusuf.

Pihaknya mengingatkan pengawasan anak di rumah maupun di sekolah, berjalan dengan optimal. Jangan sampai menjadi permasalahan, karena lemahnya pengawasan.

“Khususnya anak SD. Anak bisa mencontoh, termasuk di game. Saya sampaikan ke sekolah bagaimana menggunakan digital yang sehat. Tahu kapan waktu buka HP,” tuturnya.

Yusuf menyebut anak anak zaman sekarang bisa mencari konten, referensi dan lain-lain, apalagi ketika dihadapkan dengan game Roblox.

“Anak itu mudah mencontoh, mudah meniru. Ini harapannya sesuai arahan Mendikdasmen. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan yang terbaik, jangan sampai terjadi hal negatif,” kata dia.

Selain itu, Yusuf berpesan kepada kepala sekolah terus memantau anak anak khususnya di jam istirahat, terutama pengawasan main HP.