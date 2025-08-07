Kupprum URB-X Siap Gempur Pasar Motor Listrik, Dimulai dari Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Produsen motor listrik asal Surabaya PT Kupprum Teknik Dinamika resmi membuka showroom dan bengkel perdana di Jalan Dr Soetomo 48, Surabaya, Kamis (7/8).

Langkah ini diambil hanya dua pekan setelah peluncuran motor listrik andalan mereka, Kupprum URB-X, di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

“Dua minggu lalu, kami memperkenalkan URB-X di panggung GIIAS 2025 di Tangerang sebagai wujud nyata inovasi anak bangsa,” kata CEO Kupprum Teknik Dinamika Ian Laksmana.

Ian mengatakan showroom sekaligus bengkel ini akan melayani penjualan unit, perawatan berkala, perbaikan, hingga penyediaan suku cadang asli.

Kupprum menegaskan kehadiran fasilitas ini sebagai pondasi membangun kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Selain itu, komitmen memastikan konsumen mendapatkan dukungan penuh.

“Bengkel ini rumah bagi pemilik Kupprum. Kami pastikan semua unit terlayani dengan baik, langsung oleh tim kami sendiri,” ujarnya Ian.

Kupprum URB-X mengusung tagline 'Escape the Ordinary' dengan konsep mobilitas urban dan logistik mikro. Motor ini dibekali penggerak BLDC 2,4 kW, torsi puncak 120 Nm, jarak tempuh 90 km, dan waktu isi daya hanya tiga jam.

Motor listrik ini hadir dalam tiga varian, yakni Standard Commuter, Box Carrier (untuk UMKM dan kurir), dan Tail-delete (untuk gaya dan modifikasi personal)