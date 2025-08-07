Sapa Investor Surabaya, Savyavasa Tawarkan Hunian Premium di Jakarta Selatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Melihat tren investasi properti premium yang terus tumbuh di kalangan investor Surabaya, Savyavasa kembali hadir menyapa Kota Pahlawan. Pengembang memperkenalkan langsung progres terbaru proyek hunian mewahnya di kawasan elite Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Dengan mengusung tema 'Unlocking Strategic Investment Opportunities and Potential in Jakarta’s Premium Property Market', Savyavasa ingin membuka peluang investasi jangka panjang kepada calon pembeli dan investor asal Surabaya.

Vice President Director Swire Properties Indonesia Sophie Watson-Swingewood mengatakan Surabaya memiliki potensi besar dalam pasar properti premium. Hal ini terlihat dari tingginya minat investor yang ingin memperluas portofolio mereka di Jakarta.

“Savyavasa hadir menjawab kebutuhan ini dengan lokasi strategis, desain fungsional, dan komunitas yang kuat. Kami ingin menawarkan lebih dari sekadar hunian—ini adalah investasi bernilai tinggi,” kata Sophie dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis (7/8).

Savyavasa merupakan proyek kolaborasi antara Swire Properties, pengembang properti global ternama, dengan PT Jakarta Setiabudi International Tbk (JSI Group).

Hunian ini dirancang oleh SCDA, konsultan arsitektur dan desain interior kelas dunia. Proyek ini kini telah memasuki tahap akhir pembangunan dan bersiap untuk proses serah terima unit.

Direktur JSI Group sekaligus Presiden Direktur PT Jantra Swarna Dipta Chandra Asali mengatakan kemitraan ini menggabungkan kekuatan lokal dan pengalaman global.

“Kami yakin ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Savyavasa. Swire punya rekam jejak global, dan kami mengerti pasar Indonesia,” ujar Chandra.