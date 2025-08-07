Bukti Konsistensi & Kolaborasi, Baba Rafi Sabet Penghargaan Mitra Juara GoFood 2024

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jaringan waralaba kuliner Kebab Turki Baba Rafi meraih penghargaan bergengsi 'Mitra Juara GoFood 2024' dari platform layanan pesan antar makanan milik Gojek.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi Baba Rafi dalam menjaga mutu layanan dan produk serta komitmen terhadap kepuasan pelanggan di tengah dinamika industri kuliner digital.

“Ini bukan semata-mata tentang pencapaian, tetapi cermin dari kerja keras seluruh tim—baik yang ada di kantor pusat maupun di gerai. Kami sangat bersyukur atas pengakuan ini dan menjadikannya pemicu semangat untuk terus berkembang,” ungkap Founder & Group CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono, Kamis (7/8).

Sebagai pelopor waralaba kebab di Tanah Air, Baba Rafi telah berkiprah lebih dari 20 tahun.

Tak hanya fokus mengembangkan jaringan bisnis, Baba Rafi juga aktif dalam pemberdayaan mitra serta pelaku UMKM lokal di berbagai daerah.

Jaringan outlet yang tersebar luas di berbagai kota menjadikan Baba Rafi bagian dari ekosistem ekonomi lokal sekaligus wadah tumbuh bersama para mitra usaha.

Pencapaian sebagai Mitra Juara GoFood 2024 turut memperkuat komitmen Baba Rafi untuk terus melakukan inovasi, memperluas layanan, dan menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen masa kini.

“Kami percaya bahwa keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi dan kepercayaan dari pelanggan. kami akan terus menjaga kualitas, memperkuat kolaborasi, dan membawa brand ini menjadi kebanggaan nasional,” kata Hendy. (mcr23/jpnn)