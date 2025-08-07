Asyik Tangkap Burung, Lansia Tewas Tertabrak Kereta di Babat Jerawat Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria lanjut usia (lansia) berinisial N (60) ditemukan tewas tertabrak kereta api di perlintasan Jalan Raya Babat Jerawat atau sebelah kantor kelurahan, Kamis (7/8). Peristiwa itu terjadi pukul 08.35 WIB.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novianti menjelaskan N tertabrak saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio. Korban diduga tak memperhatikan kondisi sekitar saat asyik mencari burung.

“Korban tertabrak kereta api saat sedang mencari burung di seputaran rel kereta api. Kereta Api melintas dari arah barat ke timur,” kata Linda.

Insiden itu dilaporkan kepada Command Center 112 oleh warga yang melihat. Setibanya di lokasi, tim medis melakukan pengecekan dan N dinyatakan meninggal dunia.

“Selanjutnya BPBD Kota Surabaya dan Posko Terpadu Barat evakuasi korban dan dibawa ke kamar jenazah RSU Dr. Soetomo,” jelasnya.

Linda mengatakan pihak keluarga telah dihubungi untuk mendampingi ke kamar jenazah.

“Barang bukti kendaraan roda dua dikondisikan di Polsek Pakal dan kejadian ditangani oleh kepolisian,” ujar Linda. (mcr23/jpnn)