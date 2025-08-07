JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Wali Kota Eri Sampaikan Duka Mendalam atas Meninggalnya Ibunda Armuji

Wali Kota Eri Sampaikan Duka Mendalam atas Meninggalnya Ibunda Armuji

Kamis, 07 Agustus 2025 – 15:03 WIB
Wali Kota Eri Sampaikan Duka Mendalam atas Meninggalnya Ibunda Armuji - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sampaikan duka mendalam terhadap kepergian ibunda Wakil Wali Kota Armuji, Painem, Kamis (7/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan duka mendalam atas kepergian ibunda Wakil Wali Kota Armuji, Painem, Kamis (7/8).

Painem menggembuskan napas terkahirnya di usia ke-78 tahun karena sakit komplikasi, sirosis hati, ambeyen, dan paru-paru.

Eri meminta kepada seluruh masyarakat agar sekiranya memaafkan kesalahan almarhumah semasa hidup, baik yang disengaja atau tidak disengaja.

Baca Juga:

“Ketika itu ketika ada kesalahan ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mohon tolong yang di jenengan untuk memaafkan beliau,” kata Eri memberi sambutan setelah ikut menyolatkan.

Eri mengatakan apabila almarhumah memiliki utang bisa langsung disampikan kepada keluarga Armuji.

“Jikalau ada satu mau kehidupan di dunia ini baik terkait dengan utang dan apapun yang belum terselesaikan dapat menghubungi keluarga besar Pak Armuji untuk menyelesaikan, tetapi kami mohon ikhlasnya, jikalau itu bisa diikhlaskan oleh jenengan semuanya, maka kami mohon diikhlaskan,” jelasnya.

Baca Juga:

Eri juga mengajak masyarakat sekitar menghadiri acara doa bersama di rumah Armuji, jika memang tidak ada kesibukan.

“Yang terakhir, insyaallah malam nanti keluarga Pak Armuji akan mengadakan tahlilan. Kalau tidak ada uzur, tidak ada lara, monggo saget rawuh di kediaman beliau. Mendoakan ibunda beliau. Semoga representasi jenengan semuanya diberikan surga jannat, tempat yang paling mulia,” katanya.

Wali Kota Eri dan Ketua DPRD Surabaya Adi sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya ibunda Wakil Wali Kota Armuji
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Armuji Wakil Wali Kota Surabaya Ibunda Armuji meninggal dunia Ibunda Armuji tutup usia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU