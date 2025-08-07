JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Polisi Pastikan Isu Temuan Kepala Kucing Tanpa Badan di Pasar Sepanjang Hoaks

Polisi Pastikan Isu Temuan Kepala Kucing Tanpa Badan di Pasar Sepanjang Hoaks

Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:31 WIB
Polisi Pastikan Isu Temuan Kepala Kucing Tanpa Badan di Pasar Sepanjang Hoaks - JPNN.com Jatim
Kondisi Pasar Sepanjang di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis (7/8/2025) siang yang beroperasi dengan normal di tengah isu penemuan potongan kepala kucing di lokasi terkait. (ANTARA/Fahmi Alfian)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polresta Sidoarjo memastikan kabar penemuan puluhan potongan kepala kucing di Pasar Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo tidak benar alias hoaks.

Isu tersebut sebelumnya beredar luas lewat video viral yang diunggah akun TikTok @momscat.tina, dan menampilkan kesaksian sejumlah pedagang terkait penemuan karung berisi potongan kepala kucing.

“Kabar tersebut adalah hoaks. Salah satu pedagang wanita dalam video tersebut berinisial S sudah kami mintai keterangan dan ternyata yang bersangkutan pun tidak mengetahui secara langsung adanya kejadian itu, hanya dengar cerita dari mulut ke mulut,” kata Kanit Reskrim Polsek Taman Ipda Andri Sasongko, Kamis (7/8).

Baca Juga:

Pihaknya juga telah meminta keterangan petugas kebersihan di pasar terkait yang juga menyatakan bahwa tidak pernah ditemukan bangkai kepala kucing sesuai apa yang dikatakan pedagang dalam video yang beredar tersebut.

Dia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kejadian yang meresahkan masyarakat kepada polisi.

Pihaknya akan terus mendalami isu terkait, termasuk menelusuri akun TikTok yang pertama kali mengunggah video viral tersebut.

Baca Juga:

"Masyarakat diharapkan tenang karena berita tersebut tidak benar atau hoaks. Kami imbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika ditemukan hal-hal yang meresahkan masyarakat," kata Andri.

Senada dengan Andri, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo M Sulton Hasan juga memastikan bahwa isu tersebut tidak benar adanya.

Polresta Sidoarjo memastikan kabar viral soal temuan kepala kucing di Pasar Sepanjang hoaks. Polisi tengah menelusuri akun TikTok penyebar video.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   viral kepala kucing tanpa badan hoaks kepala kucing potongan kucing tanpa badan pasar sepanjang polsek taman Sidoarjo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU