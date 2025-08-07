Polisi Pastikan Isu Temuan Kepala Kucing Tanpa Badan di Pasar Sepanjang Hoaks

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polresta Sidoarjo memastikan kabar penemuan puluhan potongan kepala kucing di Pasar Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo tidak benar alias hoaks.

Isu tersebut sebelumnya beredar luas lewat video viral yang diunggah akun TikTok @momscat.tina, dan menampilkan kesaksian sejumlah pedagang terkait penemuan karung berisi potongan kepala kucing.

“Kabar tersebut adalah hoaks. Salah satu pedagang wanita dalam video tersebut berinisial S sudah kami mintai keterangan dan ternyata yang bersangkutan pun tidak mengetahui secara langsung adanya kejadian itu, hanya dengar cerita dari mulut ke mulut,” kata Kanit Reskrim Polsek Taman Ipda Andri Sasongko, Kamis (7/8).

Pihaknya juga telah meminta keterangan petugas kebersihan di pasar terkait yang juga menyatakan bahwa tidak pernah ditemukan bangkai kepala kucing sesuai apa yang dikatakan pedagang dalam video yang beredar tersebut.

Dia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kejadian yang meresahkan masyarakat kepada polisi.

Pihaknya akan terus mendalami isu terkait, termasuk menelusuri akun TikTok yang pertama kali mengunggah video viral tersebut.

"Masyarakat diharapkan tenang karena berita tersebut tidak benar atau hoaks. Kami imbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika ditemukan hal-hal yang meresahkan masyarakat," kata Andri.

Senada dengan Andri, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo M Sulton Hasan juga memastikan bahwa isu tersebut tidak benar adanya.