Harga Tiket Persik Kediri Musim Baru Mulai Rp35 Ribu, Ada Diskon Pelajar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Persik Kediri resmi menetapkan harga tiket pertandingan kandang musim Super League 2025/2026 mulai dari Rp35 ribu. Kebijakan ini diambil demi menarik minat lebih banyak penonton ke Stadion Brawijaya.

Manajer tim Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan, mengatakan penentuan harga tiket dilakukan setelah berdiskusi dengan komunitas suporter.

“Kami berdiskusi untuk menentukan harga tiket secara bersama-sama dan alhamdulillah kami sudah menemukan formasinya untuk tiket pada musim baru ini,” ujar Syahid, Kamis (7/8).

Manajemen Persik menetapkan tiga kategori pertandingan: normal match, big match, dan super big match, dengan tiga kelas harga di masing-masing kategori, yakni untuk Normal Match-Ekonomi Rp35 ribu, Utama Rp50 ribu, dan VIP Rp65 ribu.



Kemudian Big Match-Ekonomi Rp50 ribu, Utama Rp65 ribu, dan VIP: Rp100 ribu.

Lalu Super Big Match-Ekonomi Rp65 ribu, Utama Rp75 ribu, dan VIP Rp100 ribu.

“Kami mencari formula yang tepat. Akhirnya disepakati, untuk tiket mulai harga Rp35 ribu. Mudah-mudahan ini akan menarik tingginya animo penonton untuk dapat hadir di stadion dan memberikan dulu ban penuh kepada tim Persik Kediri,” katanya.

Persik Kediri juga menyiapkan skema tiket khusus pelajar dengan potongan harga dari harga normal.

“Syarat dan ketentuan berlaku. Mudah-mudahan ini juga menjadi animo tersendiri untuk pelajar bisa hadir di Stadion Brawijaya,” kata Syahid.