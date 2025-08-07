Career Fair Perdana UT Digelar di Surabaya, 39 Perusahaan Ikut Buka Lowongan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) menggelar Career Fair perdananya di Surabaya, Rabu (7/8). Sebanyak 39 perusahaan dari berbagai sektor ambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan menjembatani lulusan dengan dunia kerja.

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis UT Rahmat Budiman, M. Hum., Ph.D., menjelaskan kegiatan ini adalah bentuk komitmen UT dalam menciptakan lulusan siap kerja.

“Ini bagian dari tanggung jawab kami menyiapkan lulusan agar link and match dengan dunia kerja. Kami ingin memastikan kurikulum UT sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Rahmat.

Rahmat menyebut UT akan menggelar Career Fair secara bergilir di 40 kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Surabaya menjadi kota pertama dalam agenda nasional tersebut.

“Dengan keterlibatan 39 perusahaan, harapan kami banyak lulusan UT bisa langsung diterima bekerja,” katanya.

Rahmat mengungkapkan UT memiliki karakter berbeda dari perguruan tinggi lain. Saat ini tercatat sekitar 76 ribu mahasiswa dengan 87 persen di antaranya sudah bekerja. Hanya 13 persen yang belum bekerja.

“Mahasiswa UT kebanyakan kuliah untuk meningkatkan karier dan kompetensi. Jadi, orientasinya bukan hanya cari kerja, tetapi juga upgrade diri,” jelasnya.