Ibunda Wakil Wali Kota Armuji Tutup Usia ke-78

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabar duka datang dari keluarga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Ibundanya Painem binti Supardjo meninggal dunia pada usia ke-78 tahun pukul 03.00 WIB, Kamis (7/8).

Ibunda dari orang nomor dua di Surabaya itu tutuo usia dikarenakan sakit komplikasi yang sudah lama dideritanya.

Almarhumah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih pukul 10.30 WIB. Anak, sanak saudara, hingga pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ikut mengantarkan tempat peristirahatan terakhirnya.

Armuji juga tampak ikut dalam prosesi pemakaman ibunda tercintanya.

Dia mengungkapkan ibunya mengidap sakit sirosis hati yang sudah lama diderita. Sebelum menghembuskan napas terkahir, ibunya sudah keluar masuk rumah sakit untuk dirawat.

“Sakit. Dirawat sejak Minggu, keluar masuk tiga kali dalam dua bulan. Sakit yang lama sirosis,” kata Armuji.

Selain Sirosis hati, almarhum juga mengidap ambeyen dan paru.

“Ada ambeyen, paru. Komplikasi akhirnya. Meninggal pukul 02.50 WIB,” katanya.