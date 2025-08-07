Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (7/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Jabung dan Poncokusumo berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Jabung, Ngantang, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, Turen, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di angka 15-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 17-18 kilometer per jam.