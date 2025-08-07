Cuaca Jawa Timur 7 Agustus 2025, Cerah Hingga Berangin di Seluruh Wilayah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (7/8).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya masih cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Mojokerto berangin. Wilayah lainnya cerah hingga cerah berawan.

Malamnya Kota Mojokerto, Mojokerto, dan Pasuruan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)