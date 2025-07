BTN Buka Peluang Karier bagi Lulusan ITS, Unggulkan Soft Skill dan Inovasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperluas penjaringan talenta muda unggul dari kalangan mahasiswa, salah satunya lewat gelaran Inspire Corner yang digelar di Auditorium Research Center ITS Surabaya, Rabu (30/7).

Acara ini merupakan bagian dari strategi rekrutmen BTN untuk menjaring lulusan berkualitas dari 10 kampus terbaik di Indonesia. ITS menjadi salah satu target utama karena dikenal mencetak lulusan teknik dengan kemampuan analitik dan perencanaan yang kuat.

“Kami jemput bola ke kampus. Bukan sekadar merekrut, tetapi membina dan mengembangkan karier talenta muda sejalan dengan visi BTN sebagai Home of Indonesia’s Best Talent,” ujar Direktur Human Capital and Compliance BTN Eko Waluyo.

Eko mengungkapkan hingga saat ini hampir 200 alumni ITS telah bergabung di BTN, beberapa bahkan menduduki posisi strategis.

BTN mengandalkan Officer Development Program (ODP) untuk menjembatani lulusan baru dengan dunia kerja.

Peserta akan menjalani pelatihan selama setahun, mulai dari pembelajaran klasikal, on the job training, hingga pendampingan lewat mentoring dan coaching.

“Mahasiswa biasanya unggul di hard skill. Tugas kami memperkuat soft skill seperti komunikasi, problem solving, leadership, dan teamwork,” jelas Eko.

BTN juga menyediakan wadah inovasi internal melalui Forum Innovation Award, yang telah melahirkan lebih dari 2.000 ide dari pegawai muda. Salah satu hasil nyatanya adalah modul Developer Rating yang kini diterapkan dalam proses bisnis bank.