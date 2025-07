Jadi Tuan Rumah ICOSPACS, Untag Surabaya Tekankan Kualitas & Etika Publikasi Ilmiah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya menjadi tuan rumah perhelatan konferensi internasional tahunan The Fourth International Conference on Social and Political Science (ICOSPACS) 2025 yang digelar pada 29–31 Juli 2025.

Konferensi ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FK-DKISIP) Indonesia, bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untag Surabaya.

Ketua FK-DKISIP Tatang Sudrajat mengatakan sejak pertama digelar, konferensi ini konsisten mengangkat tema besar dalam bidang ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi.

“Fokus ini tidak berubah karena mencerminkan kekuatan keilmuan dari forum. Kami ingin konferensi ini bukan sekadar ruang presentasi, tetapi menjadi ruang pertanggungjawaban ilmiah,” ujar Tatang, Selasa (30/7).

Menurutnya, setiap karya ilmiah yang dipresentasikan wajib berbasis riset—baik dari lapangan maupun kajian pustaka.

“Kami tidak hanya ingin menjadi ruang presentasi, tetapi tempat pertanggungjawaban ilmiah. Semua paper yang dipresentasikan harus berbasis riset, baik lapangan maupun pustaka, dan tidak boleh sekadar mengganti judul atau menyalin karya lama ,” katanya.

Forum ini, kata dia, tidak hanya menjadi ajang akademik, tetapi pengawal agar dosen tidak terjebak dalam jurnal predator.

“Dosen harus menulis sebelum ditulis orang lain. Forum ini mewadahi mereka agar menulis di tempat yang benar. Kami menjaga agar tidak ada publikasi yang menyesatkan atau dipaksakan,” tuturnya.