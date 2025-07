Borong 3 Penghargaan di HCREA 2025, SIER Buktikan Transformasi SDM Berkelanjutan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2025.

Perusahaan kawasan industri pelat merah ini sukses memborong tiga penghargaan sekaligus dalam acara yang digelar di Swiss-Bellin, Cawang, Jakarta, Kamis (24/7).

Tiga penghargaan yang diraih SIER meliputi The Best Sustainable Development and Decent Jobs Award Bintang 4, The Best Inclusive Human Capital Development Award Bintang 4, serta The Best Human Capital Leadership Award yang diberikan kepada Plt Direktur Utama SIER Rizka Syafittri Siregar.

HCREA 2025 merupakan ajang tahunan yang digagas oleh First Indonesia Magazine, bekerja sama dengan para pakar di bidang SDM, teknologi informasi, dan inovasi. Ajang ini menjadi barometer kredibel dalam mengukur ketahanan dan inovasi sumber daya manusia di tengah tantangan disrupsi digital.

Plt Dirut SIER Rizka Syafittri Siregar menyampaikan rasa syukurnya atas apresiasi tersebut. Dia menyatakan penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan SIER dalam membangun SDM yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

“Transformasi pengelolaan human capital kami bangun dari hulu ke hilir. Kami menerapkan pendekatan digital, inklusif, dan berwawasan masa depan karena kami yakin SDM adalah kunci utama industri yang sehat dan kompetitif,” ujar Rizka.

Dalam proses penilaian, SIER menampilkan beragam inovasi, mulai dari digitalisasi sistem SDM, restrukturisasi organisasi berbasis kompetensi, hingga penguatan budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai AKHLAK.

Program seperti Culture Journey, AKHLAK Award, dan Employee Appreciation Program turut mendorong keterikatan dan kepuasan karyawan, yang masing-masing mencapai skor 79,51 persen dan 81,06 persen pada 2024.