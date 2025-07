SFT 2026 Hadirkan Busana dengan Konsep Ramah Lingkungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indonesian Fashion Chamber (IFC) Chapter Surabaya menghadirkan Soerabaia Fashion Trend (SFT) 2026 di Ciputra World Surabaya, Sabtu (19/6). Kegiatan itu akan berlangsung selama tiga hingga Minggu (20/6).

Sejumlah desainer ikut serta dalam pergaan busana ini, antara lain Yunita Kosasih, Elly Virgo dan Arianda Nurma, Nadia, Mega Ma.

Ketua penyelenggara sekaligus desainer Alben Ayub menyatakan bahwa tren busana pada tahun 2026 adalah tentang penggunaan bahan ramah lingkungan.

“Jadi, kebanyakan menterjemahkan tentang alam. Kami pengin menyelamatkan bumi dari limbah fesyen dan limbah tekstil,” kata Alben.

Kegiatan ini mengusung tema besar 'Is it Art Yet?' yang menawarkan konsep fesyen show yang unik dan artistik dengan pendekatan yang lebih minimalis.

"Fashion show kali ini akan disajikan tanpa panggung utama, mengarah pada konsep trunk show yang lebih intim dan dekat dengan audiens," ungkapnya.

Sementara itu, salah satu desainer Yunita pada SFT 2026 menyajikan busana dengan tema 'Still I Shine',

Busana yang diperagakan ini merupakan hasil berkolaborasi dengan designer tas Wiralagabae bersama dengan Viva Muda.